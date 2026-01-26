警察の発表によりますと、1月26日午前10時頃、静岡県富士市吉原の信号がある交差点で、道路を横断中の70代くらいの男性が乗用車にはねられ、頭を強く打ち重体の模様です。 警察は乗用車を運転していた同市粟倉南町の無職の男（68）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕し、事故の状況などを調べています。