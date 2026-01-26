＜ザ・アメリカンエキスプレス最終日◇25日◇PGAウエスト ピート・ダイ スタジアムC（カリフォルニア州）◇7210ヤード・パー72＞世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）が、トップと1打差の2位から出た最終日に「66」をマーク。トータル27アンダーまで伸ばし逆転した。〈連続写真〉世界1位シェフラーは“超”変則スイングだった！3コースを使用した3日間の予選ラウンドを経て、最終日はPGAウエストのピート・ダイ・