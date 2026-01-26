家電量販店などで、見かけるようになったマッサージガン。銃のような形状をしたハンディタイプの電動マッサージ器具で、ヘッド部分のアタッチメントが高速振動し、筋肉や筋膜を刺激。コリや痛みの元にアプローチして、血行促進や疲労回復などの効果が得られるとされている。好きなときに手軽に使えるため、ゴルフ前後のケアにも重宝する。【写真】「ストレッチの時短に」「体の回転が良くなる」ツアープロはマッサージガンをこう使