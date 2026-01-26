阪神・高寺望夢内野手（23）が26日、SGL尼崎で大阪国税局の「スマホとマイナンバーカードでe―Tax！」に参加し、スマートフォンで確定申告ができる「e―Tax」を体験した。担当者の指示に従いながら、スマホを操作。マイナポータルの連携から申告完了までスムーズに行った。高寺は税金の用途について「学校や公園などの子供たちが目一杯運動できるような施設に使っていただきたい」と笑顔を見せた。