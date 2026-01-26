日本陸連は26日、中国の天津で開催されるアジア室内選手権（2月6〜8日）に出場を予定していた女子800メートル日本記録保持者の久保凛（18＝東大阪大敬愛高）が辞退すると発表した。理由については「ケガのため」としている。今回の出場辞退による代表選手の入れ替えや追加はない。昨年9月に東京で開催された世界選手権に出場した久保は、国スポに出場した後は駅伝シーズンへ。同12月21日には高校生活最後の全国高校女子駅伝