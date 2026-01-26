侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表し、カブス・鈴木誠也外野手（３１）は２大会ぶりの出場が決まった。誠也は「前回出られなかった悔しさもあり、今年は出場できるようにしっかり体をつくっていきます。また、みんなで日本を背負って戦えることを光栄に思います。チームのため、そして日本の