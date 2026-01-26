侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の最終メンバーを発表。新たに１０人が発表され、全３０選手中２９人が決まった。今季からメジャーに挑戦するブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２５）はメジャー１年目ながら正式にメンバー入りを果たした。井端監督はオファーした時