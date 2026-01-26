右座骨部の炎症から復帰を目指す巨人の高梨雄平投手（３３）が２６日、Ｇ球場で練習を行い、楽天からＦＡで加入した則本昂大投手（３５）とキャッチボールを行った。高梨はプロ１年目の２０１７年から２０２０年まで則本とともに楽天でプレー。「久々にキャッチボールできてうれしい」と笑顔で語り「やっぱりいいピッチャーだなとしみじみ思いました。フォームのブレとかそういうのもないし、動きも洗練されてる。僕がプロ１年