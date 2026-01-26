侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表し、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２５）はメジャー移籍１年目ながら２大会連続出場が正式決定した。「今回も侍ジャパンの一員として戦えることを心から誇りに思います。ＷＢＣは僕にとって特別な大会です。前回大会で味わった感動と興奮を胸に日本の