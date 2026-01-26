侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表メンバーを追加発表し、オリックス・曽谷龍平投手（２５）が初選出された。「代表メンバーに選んでいただいて、“野球をしてきてよかったな”という思いを一番初めに感じました。日本の代表として自信と覚悟を持ってプレーしていきたいと思いますし、チームの勝利に貢献できるように精一杯頑張ります」と