侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の最終メンバーを発表。新たに１０人が発表され、ヤクルト・中村悠平捕手（３５）は３人制を敷く捕手陣の最後の１枠に滑り込んだ。中村は「前回の大会に引き続き、今回もWBC日本代表として、戦う機会をいただけたことを心より光栄に思います。年齢を重ねて培った経験を活