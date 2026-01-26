歌手の森高千里が２６日、自身のインスタグラムを更新。米サイパンで行った写真集撮影の様子を投稿した。サイパンの海辺で景色や料理を堪能する様子の写真とともに森高は「“サイパン”が歌詞に登場する『私がオバさんになっても』発売から３３年。私のデビュー３８周年（サイパン）ということで、マリアナ政府観光局様にご協力いただき久しぶりにサイパンに行って、カレンダーとフォトブックの撮影をしてきました！」と報告。