侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表し、中日の高橋宏斗投手（２３）が前回大会に続いて選出された。「日の丸を背負うことに責任を持ち戦っていきます。チームの勝利のために何ができるかを考え全力を尽くし、目一杯腕を振りたいと思います。そしてもう一度世界一をとれるように頑張ります」とコメント