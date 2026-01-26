ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲらが所属する「アソビシステム」と、鈴木奈々らが所属する「ツインプラネット」が共同で手がける男性６人組グループ「ＯＮＳＥＮＳＥ（おんせんす）」が２月６日の「風呂の日」に４枚目デジタルシングル「ＲＥ：ＬＵＣＫＳ」をリリースする。ＯＮＳＥＮＳＥは昨年８月にデビュー。グループ名は「温泉」と「センス」が組み合わさった造語となっており、「湯気のようにふわりと昇る音楽やテーマで世界