侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表し、ドジャース・山本由伸投手（２７）は２大会連続出場を決めた。大会２連覇に向けてエースの役割を託されることになった。山本は「再び日の丸を背負うことに、身が引き締まる思いです。WBCを戦うためのコンディションを作るために、このオフにしっかりと