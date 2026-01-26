ヤクルトは２６日、昨季限りで引退した川端慎吾２軍打撃コーチの引退試合を３月１４日のオリックス戦（神宮・１５時開始）で実施すると発表した。詳細は後日、発表される。川端コーチは２０１５年に首位打者を獲得するなどプロ２０年間で１１００安打を記録。引退後は２軍打撃コーチに就任して後進の指導をしていく。