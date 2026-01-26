巨人と育成契約を結んだ板東湧梧投手（３０）が２６日、ジャイアンツ球場で初練習を行った。朝からスタッフ、選手らへあいさつ回りをし、その後室内練習場でダッシュ、キャッチボールで汗を流した。練習の合間には、高卒４年目の浅野翔吾外野手（２１）と初対面。体重９５キロと仕上がった肉体を見て「一方的に（存在を）知ってはいたんですけど、体がこんなにゴツかったのか、っていう話をさっきして。『すごい体だね！』って」