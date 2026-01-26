世代を問わず人気のだし巻き卵。今日は、だしパックなどを使って作るおいしいだし巻き卵のレシピを3つご紹介します。 ▼ あごだしで作るふんわりだし巻き卵 だしパックでだし汁を作ったら卵、みりんなどと混ぜて卵焼き用フライパンで焼きます。あごだしのうま味が感じられる一品です。 ▼ だし汁と薄口醤油で京都風に だし汁と薄口醤油を使えば京都風のだし巻き卵が手軽に作れます。薄口醤油を使うことで、キリッとした味わい