阪神・高寺望夢内野手が２６日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で行われた「スマホとマイナンバーカードでｅ―Ｔａｘ〜マイナポータル連携で確定申告を体験〜」に参加した。担当者の指示を聞きながらスマホを操作し、約１０分で完了。「とても分かりやすく簡単にできました」と振り返り、税金の使い道については「学校や公園などの子供たちがめいっぱい運動できるような、そんな施設に使っていただきたいと思います」と話し