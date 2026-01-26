週明け２６日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２６．２６ポイント（０．１０％）高の２６７７５．７７ポイントと小幅ながら４日続伸する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は７．２６ポイント（０．０８％）安の９１５３．５５ポイントと小反落した。売買代金は１５１０億５１１０万香港ドルとなっている（２３日前場は１２７９億３８３０万香港ドル）。商品