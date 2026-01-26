1月23日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、「孤高のピン芸人 俺たちだって相方が欲しい」後半戦が放送された。「相方がいればもっとおもしろくなる！」と主張する“孤高のピン芸人たち”が登場し、コラボネタに挑戦する同企画。前回、オードリー・若林正恭＆ルシファー吉岡、ハライチ・澤部佑＆ですよ。、平成ノブシコブシ・吉村崇＆くまだまさし、アルコ＆ピース・平子祐希＆とんでもあや、アルコ＆ピース・酒井