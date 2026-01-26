ＡＩＡＩグループが反発している。前週末２３日の取引終了後に、子会社を通じて保育所などを運営するきららグループホールディングス（東京都中央区）の全株式及び新株予約権を２月２７日付で取得し孫会社化すると発表しており、好材料視されている。 きららグループホールディングスは、首都圏を中心に全国主要都市に７５施設の保育園などを展開するモード・プランニング・ジャパンを