ＫＮＴ－ＣＴホールディングスやエノモトが安い。ともに運用会社のｆｕｎｄｎｏｔｅ（東京都港区）が大量保有に動いた銘柄として知られている。ｆｕｎｄｎｏｔｅは元芸人で著名投資家の井村俊哉氏が代表取締役を務める投資顧問会社Ｋａｉｈｏｕ（東京都港区）と、井村氏の助言をもとに「ｆｕｎｄｎｏｔｅ日本株Ｋａｉｈｏｕファンド」を運用。このほど、同ファンドの投資家向け報告会が行われたが、ｆｕｎｄｎｏｔｅ