午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１７２、値下がり銘柄数は１３９３、変わらずは３１銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がり上位は水産・農林、陸運のみ。値下がりで目立つのは輸送用機器、電気機器、銀行、卸売、ガラス・土石、金属製品など。 出所：MINKABU PRESS