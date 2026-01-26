★群馬県の伊香保を楽しみつくす！★ 移動がラクで楽しみいろいろ！魅力がぎゅっと詰まった群馬伊香保エリアでいいとこ取りの満足旅！ 【出演者】コカドケンタロウ（ロッチ）・内田恭子・やす子【ご紹介させていただいた施設】★伊香保石段街・chou chou・和 Terrace 千・STRAWBERRY BOMB・IKAHO HOUSE 166・伊香保抹茶 365・大澤屋 伊香保石段街店・だるまのふるさと 大門屋・卯三郎こけし 石段店・投句箱★伊香保タウ