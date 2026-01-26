【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46・梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』（2月3日発売）より、封入ポストカード第1弾が公開となった。 ■梅澤美波がこちらを見て微笑む 公開されたのは、チンクエテッレでクルージング中のひとコマ。本人もお気に入りというカラフル水着でボートの上で気持ち良い海風を浴びたり、ビールを飲んだり…終始ご機嫌な梅ちゃん。こちらに語りかけるような眼差し