あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは＜２０代〜７０代に聞いた、熱血だと思う有名人＞ １位松岡修造２位武田鉄矢３位山下真司４位照英５位アニマル浜口６位武井壮７位鈴木亮平８位森田健作９位織田裕二 ＜視聴者プレゼント＞元祖 水沢うどん 田丸屋半生うどん「一番干し」乾をプレゼント！