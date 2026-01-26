中国メディアの極目新聞によると、中国の自動車ブランド、長安啓源は25日、重慶銅梁龍に所属するサッカーU-23中国代表の向余望（シアン・ユーワン）と李鎮全（リー・ジェンチュエン）にそれぞれクーペスタイルハッチバック「A06」の5年使用権を贈呈すると発表した。長安啓源は、中国の重慶市に本拠を置く自動車メーカー、長安汽車傘下のブランドで、重慶銅梁龍のメインパートナーでもある。サッカーのU-23アジアカップ決勝に先立ち