南アフリカの情報によると、世界経済フォーラム（WEF）・アフリカサミットは7年間中止された後、2027年4月に南アフリカで再開されることになるとのことです。WEFアフリカ担当のチド・ムニャティ氏はこのほど、スイスのダボスで開かれたWEF 2026年年次総会（ダボス会議）で、WEFアフリカサミットは2027年に再開され、開催都市はヨハネスブルグかケープタウンになる見込みだと表明しました。南アフリカのパトリシア・デ・リール観光