中国の復旦大学の科学者は世界で先駆けて、新たな構造を設計し、柔軟で高い弾力性を持つ高分子繊維の中において大規模集積回路の製造を実現した。「ファイバーベースチップ」は概念から現実のものになった。関連研究成果は1月22日付の国際学術誌ネイチャーに掲載された。新華社が伝えた。同大の彭慧勝（ポン・フイション）、陳培寧（チェン・ペイニン）両氏のチームは繊維にチップを埋め込むため、「利用するのは繊維の表面のみ」