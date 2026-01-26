外国為替市場で1ドル＝153円台をつけるなど急速な「円高」が進んでいることから、日経平均株価は午後になって一時1200円以上、値下がりしました。26日の東京株式市場は取引開始直後から幅広い銘柄に売り注文が出て、日経平均株価は先週末の終値と比べて一時1000円以上、値下がりしました。株価下落の要因は、円高です。26日の午前の外国為替市場で、円相場は一時1ドル＝154円台をつけました。日米の当局による「為替介入」の準備段