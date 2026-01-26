埼玉と東京で住宅火災が相次ぎ、1人が死亡、1人が意識不明の重体です。きょう午前10時ごろ、埼玉県川口市で「建物が燃えている」と通行人から消防に通報がありました。警察などによりますと、2階建ての住宅が焼けたうえ、6棟に延焼、焼け跡から1人の遺体が見つかったということです。火元とみられる家に住む90代の男性と連絡が取れていないということで、警察が確認を進めています。また、東京・瑞穂町でも2階建ての住宅から火が出