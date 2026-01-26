歌手の森高千里（56）が26日、自身のインスタグラムを更新し、カレンダーとフォトブック「CHISATOMORITAKAinSAIPANseen2025」を発売することを発表した。「“サイパン”が歌詞に登場する『私がオバさんになっても』発売から33年。私のデビュー38周年（サイパン）ということで、マリアナ政府観光局様にご協力いただき久しぶりにサイパンに行って、カレンダーとフォトブックの撮影をしてきました！」と、経緯とともに