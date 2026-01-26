Ｕ―２３日本代表ＭＦ佐藤龍之介（１９＝ＦＣ東京）の冷静さが改めてサッカーファンの注目を集めている。４―０で勝利した２４日（日本時間２５日）のＵ―２３アジアカップ決勝中国戦（サウジアラビア・ジッダ）でのこと。佐藤は２―０の後半１４分、獲得したＰＫのキッカーを務めた。ボールをセットし、キックへ向けて集中力を高めていた中、相手ＧＫリー・ハオはジェスチャーをまじえながら、英語と思われる言葉で「ヘイ