この季節のセール時期は、冬だけでなくロングシーズン着られるシャツが狙い目かも。羽織りとしても一枚着としても活躍するシャツは、季節の変わり目にも重宝するはず。そこで今回は【ユニクロ】で見つけたお値下げ品の「チェック柄シャツ」に注目。ワンピースに重ねたりブラックコーデのアクセントに使ったり、と着回しも自在のようです。クローゼットに迎えておけばコーデの幅が広がるかも。