俳優クリス・プラット（46）は、芸名を「クリスト」にする可能性があったという。本名をクリストファー・マイケル・プラットというクリスは、デビュー前に勤務していたレストラン、ババ・ガンプ・シュリンプの名札で「ファー」の部分が消えてしまっていたことから「クリスト」と呼ばれていたそうで、その愛称でのデビューを考えたそうだ。 【写真】妻の父は超大物俳優思わず背筋ピーン その