資料：香川県空撮 四国経済産業局は22日、四国地域の2025年11月の経済動向について、「持ち直しの動きがやや鈍化している」とする基調判断を4カ月連続で据え置きました。鉱工業生産指数は前月比が3カ月ぶりに低下した一方、個人消費は「持ち直している」としています。その他、新設住宅着工数は8カ月連続で前年を下回り、公共工事は請負金額が3カ月連続で前年を下回りました。