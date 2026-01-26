警察官として再びバディを組んだ、頑張り屋なウサギの「ジュディ・ホップス」と、皮肉屋だけど根はやさしいキツネの「ニック・ワイルド」が、夢の楽園＜ズートピア＞誕生の裏に隠された驚くべき秘密に迫っていく様を描く『ズートピア２』笑いとスリル、そして胸を打つドラマが息つく間もなく畳みかけ、いまも全国の劇場を包み込んでいます。旋風を巻き起こしている『ズートピア２』をさらに盛り上げるべく、入場者プレゼント第6弾