³×À½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPORCO ROSSO(¥Ý¥ë¥³¥í¥Ã¥½)¡×¤«¤é¡¢ËÜ³×À½¡Ö¤ª¼é¤ê¥±¡¼¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£½é·Ø¤ä¿À¼Ò¤Ç¼ø¤«¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤ª¼é¤ê¤ò¡¢ÃúÇ«¤ËÊÝ´É¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡ù ¥Ý¥ë¥³¥í¥Ã¥½¡Ö¤ª¼é¤ê¥±¡¼¥¹¡×  ²Á³Ê¡§4,180±ß(ÀÇ¹þ)Ì¾Æþ¤ì¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡§+550±ß(ÀÇ¹þ)¥«¥é¡¼¡§¥­¥ã¥á¥ë¡¢¥Á¥ç¥³¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥¤¥º¡§²£5.6cm¡ß½Ä10.5cm¡ß¥Þ¥Á2cm½Å¤µ¡§Ìó30gÁÇºà¡§ÆÊÌÚ¥ì¥¶¡¼(¥Õ¥ë¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥¿¥ó¥Ë¥óðä¤·)