歌手森高千里（56）が26日、自身のインスタグラムを更新。カレンダーとフォトブックの発売を発表し、撮影地サイパンを満喫するショットの数々を公開した。「サイパン」が歌詞に登場する「私がオバさんになっても」発売から33年。「私のデヒュー38周年（サイパン）ということで、マリアナ政府観光局様にご協力いただき久しぶりにサイパンに行って、カレンダーとフォトブックの撮影をしてきました！」と報告。「直行便の飛行機3時間