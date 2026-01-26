ひかり味噌は1月26〜30日にアラブ首長国連邦（UAE）のドバイで開かれている中東最大規模の食品総合見本市「Gulfood2026」に出展する。中東地域における日本食文化の人気を背景に、日本の伝統食品であるみその魅力を発信する。ブースでは、2025年10月に出荷を開始した中東向けの新商品「SHINSHU MISO 1?」、粉末タイプの即席みそ汁「簡単本格おみそ汁」、本格ラーメンブランド「麺楽」シリーズなどの商品を幅広く紹介する。みそ