はごろもフーズはコメ価格の高騰を受けて、4月1日出荷分から包装米飯「パパッとライスこしひかり」シリーズを値上げする。対象となる製品は、「パパッとライスこしひかり」「やんわかごはんこしひかり」「超やんわかごはん」など計10品（3個パックおよびケース販売も含む）。参考小売価格（税抜き）で8％の値上げとなる。代表商品の「パパッとライスこしひかり200g」「同やんわかごはんこしひかり200g」「同 超やんわかごは