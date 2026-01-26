米菓製造販売のマスヤ（三重県伊勢市）は、主力商品「おにぎりせんべい」の春の季節限定アイテムとして1月19日から「梅しそ」を、同26日から「ひなまつりパック」をそれぞれ数量限定で発売する。「梅しそ」（47g、希望小売価格税抜150円）は、18年の発売以来、季節フレーバーの中でも高い人気を誇る商品。昨年は販売を休止したが、復活を望む消費者の声に応え再登場となった。商品は「おにぎりせんべい」のしょうゆダレをベ