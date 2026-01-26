浜岡原子力発電所の再稼働をめぐる審査データの不正問題で、原子力規制委員会が、中部電力本店への立ち入り検査を始めました。 【写真を見る】原子力規制委員会 中電本店に立ち入り検査 浜岡原発の“データ不正操作”問題 3月末までに事実関係の報告求める （藤井竜太郎記者）「午後1時前です。中部電力本店に原子力規制庁の職員5人が立ち入り検査に入っていきます」 （原子力規制庁・竹内淳検査監督総括課長）「こ