江戸川ボートのG3オールレディース「江戸川女王決定戦KIRINCUP」は、26日が4日目。6Rで今シリーズでは初めてとなる3艇フライングが発生した。1号艇の今井裕梨（41＝群馬）がコンマ06、2号艇の藤堂里香（38＝福井）がコンマ06、3号艇の高田綾（41＝福岡）がコンマ06のスリットオーバー。同R発売金額4394万2600円の99・1パーセントに該当する4355万700円が返還となった。今井は3日目終了時点で得点率3位、藤堂が同4位と準優勝