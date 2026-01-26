ノンフィクションライター石戸諭氏が26日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。異例の早期決着となった衆院選（1月27日公示、2月8日投開票）を巡り、投票率低下を危惧した。番組では衆院選の準備や市長選と同時期開催で投票箱の数が足りないなどとする自治体の声を紹介した。石戸氏は「今回、隠れた注目は投票率なんですよ。任期がすごく残っていて、高い内閣支持率で野党の準備があんまりできてませ