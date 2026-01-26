職場やアルバイト先に原付で通っている人もいるでしょう。なかには原付のヘッドライト切れで警察に捕まり、反則金を支払った人もいるかもしれません。 本記事では、発車前にヘッドライトが点灯しているのを確認していたにもかかわらず、走行中で切れたケースでも、反則金を払わないといけないのかを解説します。 原付のヘッドライトが切れたらなぜ反則金を支払わなければならない？ 原付のヘッドライト切れは