楽天から海外ＦＡ権を行使して巨人に移籍した則本昂大投手（３５）と、楽天時代にも同僚だった田中将大投手（３７）が２６日、ジャイアンツ球場を訪れ、それぞれ練習を行った。練習の合間には向き合って談笑。移籍後初めて報道陣の前でツーショットが公開された。則本は楽天時代、田中将の合同自主トレに参加するなど特別な関係を築いてきた。「追いつけ追い越せのつもりでずっとやってきた。現役として終わりが近づく中で、