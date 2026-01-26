1月24日、プリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア!』の「お披露目オンライン会見」が行われた。2月1日よりスタートする新番組(ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット日曜朝8時30分〜)の同番組より、メインキャスト、千賀光莉(明智あんな／キュアアンサー役)、本渡楓(小林みくる／キュアミスティック役)・東山奈央(森亜るるか／キュアアルカナ・シャドウ役)が公の場で初めて姿をそろえ、今作に抜擢された時の心境や、プリキュア