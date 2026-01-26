富士通は1月26日、みずほフィナンシャルグループ（以下、みずほ）のサステナビリティ経営における人的資本開示を支援するため、女性管理職比率や海外現地採用社員の管理職比率など、約170項目におよぶ人的資本情報を収集する基盤として、「FUJITSU Sustainability Solution Eco Track（以下、Eco Track読み：エコトラック）」を提供することを発表した。Eco Trackは非財務情報の収集と開示を支援するサービスの一つであり、事業